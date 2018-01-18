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В Череповце больше не будут отлавливать бездомных животных

18 января в 17:27 128 просмотров
, что на аукцион по выбору подрядчика для не поступило ни одной заявки.

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Бездомных собак и кошек больше не будут отлавливать в Череповце. Дело в том, что на аукцион по выбору подрядчика для не поступило ни одной заявки.

По контракту, в 2018 году в Череповце планировалось отловить 270 собак без дальнейшего выпуска. Сейчас в спецпитомнике содержится около 100 собак, взять на содержание новых не позволяет площадь, сообщает 35media.

Раньше отловленных бродячих животных в России стерилизовали, лечили и возвращали на улицу, однако житель Ростова-на-Дону в 2017 году потребовал отменить это положение и дошел до Верховного суда. Это вызвало беспокойство зоозащитников: они боятся, что собаки и кошки будут либо пожизненно содержаться в спецприемниках, либо их будут усыплять.


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