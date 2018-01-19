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В литературном музее Пензы прошел телемост с сыном Евгения Сузюмова (видео)

18 января в 19:49 294 просмотра
, почетный полярник Евгений Сузюмов. Он не единожды покорил льды Арктики и Антарктики. На памятном вечере в литературном музее школьникам рассказали о его достижениях, а также провели телемост с его сыном Алексеем Сузюмовым, проживающим во Франции.

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110 лет назад родился пензенец, почетный полярник Евгений Сузюмов. Он не единожды покорил льды Арктики и Антарктики. На памятном вечере в литературном музее школьникам рассказали о его достижениях, а также провели телемост с его сыном Алексеем Сузюмовым, проживающим во Франции.

В литературном музее вспоминают пензенца, вписавшего название нашего города в историю полярных исследований. О жизни героя повествует специальная выставка, на которой представлены конверты и марки из личного архива Сузюмова.

«Евгений Матвеевич — это, своего рода, бренд пензенских полярных исследователей. Таких фамилий несколько, поэтому стараемся вспомнить их, но в первую очередь об этом человеке», — рассказал председатель пензенского областного отделения русского географического общества Игорь Пантюшов.

Рассказать о близком человеке лучше всего могут родственники. В памятный вечер сын полярника Алексей Сузюмов, проживающий в Париже, стал участником встречи благодаря телемосту.

«Искренне признателен и тронут тем, как у вас относятся к памяти земляка Сузюмова. Но хочу сказать, что в Пензе также хорошо относятся и к памяти многих других земляков», — сказал Алексей Сузюмов.

На этом череда сюрпризов не закончилась. Организаторы выставки провели гашение конверта штемпелем с изображением Евгения Сузюмова.

«Он используется один день, у него фиксированная дата, после гашения штемпель будет возвращен в Москву и потом будет храниться в музее почты Санкт-Петербурга», — рассказал заместитель председателя пензенского областного отделения союза филателистов России Борис Москалев.

Желающие смогли непринужденно побеседовать с сыном полярника. В завершении встречи все желающие получили на память открытки и конверты с авторским штампом, сообщает телеканал «Экспресс».


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