В Пензе изучают поведение человека под водой (видео)

В сухопутной Пензе проводят важные исследования для развития водолазного дела. Специалисты центра спортивной медицины «Бароком» изучают поведение человека под водой на больших глубинах.

Массивный металлический корпус под названием барокамера — большая редкость. Она есть не в каждом городе. Пензе повезло, сюда регулярно для профилактики здоровья приходят водолазы пожарно-спасательного центра.

Водолазы во время погружения дышат закисью азота. Этот газ при погружении на глубину свыше 30 метров начинает оказывать опьяняющее воздействие. Причем, чем больше глубина, тем крепче «напиток». Надышавшись этой смесью, аквалангист может потерять сознание и утонуть. Вот почему ученые и по сей день продолжают работать над проблемой глубинного опьянения. Первым это установил изобретать акваланга и всемирно известный океанолог Жак Ив Кусто. В России проблему подробно изучает патриарх отечественной специальной физиологии Юрий Бобров.

«Цель исследования — разработка специальных методов профессионального отбора водолазов по устойчивости к наркотическому действию азота и профилактика заболевания», — сказал заведующий лабораторией спортивной физиологии ЦСМ «Бароком» Андрей Токарев.

Чтобы выяснить степень устойчивости организма, одной барокамеры недостаточно. После нее водолазы проходят еще несколько кабинетов. Вдыхают закись азота и под его воздействием пишут психологические тесты. По ответам можно судить о том, поддался мозг испытуемого газу или нет.

В тестах участвуют все 15 сотрудников пожарно-спасательного центра. С ними работает адъюнкт Петербургской военно-медицинской академии Илья Кленков. На основе полученных данных он сделает научные выводы, которые изложит в своей диссертации.

«Если выводы соответствуют нашим гипотезам и убеждениям, то мы в дальнейшем будем применять ее, и внедрять в руководящие документы», — прокомментировал Илья Кленков.

Это значит, что разработанная методика отбора устойчивых к азоту людей ляжет в основу соответствующей работы федеральных министерств — обороны и чрезвычайных ситуаций. А пока собирается опытный материал, и делаются выводы. Российская наука не стоит на месте. И, возможно, когда-то можно будет говорить об использовании водолазами дыхания жидкостью. Того самого, что когда-то считалось научной фантастикой, сообщает телеканал «Экспресс».