Земли на границах дач будут бесплатно отдавать муниципалитету или области

Объекты недвижимости и земельные участки общего назначения, которые используются исключительно для потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество, могут быть безвозмездно переданы в собственность Пензенской области или муниципальных образований.

Согласно федеральному закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», субъекты страны вправе установить порядок приобретения имущества общего пользования в собственность Пензенской области или муниципальных образований. Указанный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

В пресс-службе департамента государственного имущества Пензенской области пояснили, что на основании федерального закона региональное правительство разработало проект соответствующего постановления.

Так, имущество общего пользования, находящееся в границах территории садоводства или огородничества, может быть передано в областную собственность или собственность муниципального образования. К такому имуществу относятся: объекты недвижимости и земельные участки общего назначения, автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и др.

При этом отмечено, что указанное имущество будет передаваться безвозмездно, но при этом должны быть соблюдены определенные условия.

Во-первых, решение о передаче должно быть принято общим собранием членов товарищества. Во-вторых, имущество может находиться в государственной или муниципальной собственности в соответствии с федеральным законодательством. В-третьих, если оно принадлежит собственникам земельных участков, то должно быть получено их согласие на такую передачу.

Имущество общего пользования передается в собственность Пензенской области или муниципального образования региона для эффективной эксплуатации и надлежащего содержания.