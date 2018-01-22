Вам будет интересно
Наши новости
МЧС предупреждает пензенцев о сильной метели
В Пензе оборудуют светофорами 29 наиболее опасных участков дороги
Виктор Кувайцев: Пензенские СМИ чутко реагируют на события
Главный приз Рождественской лотереи — 2017 осчастливил жителей сразу нескольких испанских провинций
Кувайцев прокомментировал строительство многоэтажек в центре Пензы
В пензенском ОМОНе открыли кинологическое подразделение
В Пензе из-за аварии без тепла остаются 8 домов
В Пензе на улице Воронова столкнулись пять автомобилей
В Пензе пройдет эстафета по плаванию
В Пензе наградили участников международной олимпиады по программированию

Земли на границах дач будут бесплатно отдавать муниципалитету или области

22 января в 16:07 786 просмотров
, которые используются исключительно для потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество, могут быть безвозмездно переданы в собственность Пензенской области или муниципальных образований.

" data-title="Земли на границах дач будут бесплатно отдавать муниципалитету или области — Пенза-пресс, рунет за день">

Объекты недвижимости и земельные участки общего назначения, которые используются исключительно для потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество, могут быть безвозмездно переданы в собственность Пензенской области или муниципальных образований.

Согласно федеральному закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», субъекты страны вправе установить порядок приобретения имущества общего пользования в собственность Пензенской области или муниципальных образований. Указанный федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

В пресс-службе департамента государственного имущества Пензенской области пояснили, что на основании федерального закона региональное правительство разработало проект соответствующего постановления.

Так, имущество общего пользования, находящееся в границах территории садоводства или огородничества, может быть передано в областную собственность или собственность муниципального образования. К такому имуществу относятся: объекты недвижимости и земельные участки общего назначения, автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и др.

При этом отмечено, что указанное имущество будет передаваться безвозмездно, но при этом должны быть соблюдены определенные условия.

Во-первых, решение о передаче должно быть принято общим собранием членов товарищества. Во-вторых, имущество может находиться в государственной или муниципальной собственности в соответствии с федеральным законодательством. В-третьих, если оно принадлежит собственникам земельных участков, то должно быть получено их согласие на такую передачу.

Имущество общего пользования передается в собственность Пензенской области или муниципального образования региона для эффективной эксплуатации и надлежащего содержания.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-1412341/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60