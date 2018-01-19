Тигр из российского заповедника сыграет в сериале Netflix

Телекомпания Netflix выпустит экологический проект, в первой серии сыграет амурский тигр из Сихотэ-Алинского заповедника Приморья, сообщает телеканал «360».

Тигра уже сняли на камеру британские операторы. Съемочкая группа получила уникальные кадры обитания хищника в естественной среде.

Мини-сериал разобьют на восемь серий, в которых авторы хотят обратить внимание на необходимость сохранить зеленый покров планеты. Съемки провели в США, Индии, Эфиопии, России и других странах.