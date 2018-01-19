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Тигр из российского заповедника сыграет в сериале Netflix

19 января в 12:47 320 просмотров
, в первой серии сыграет амурский тигр из Сихотэ-Алинского заповедника Приморья, сообщает телеканал «360».

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Телекомпания Netflix выпустит экологический проект, в первой серии сыграет амурский тигр из Сихотэ-Алинского заповедника Приморья, сообщает телеканал «360».

Тигра уже сняли на камеру британские операторы. Съемочкая группа получила уникальные кадры обитания хищника в естественной среде.

Мини-сериал разобьют на восемь серий, в которых авторы хотят обратить внимание на необходимость сохранить зеленый покров планеты. Съемки провели в США, Индии, Эфиопии, России и других странах.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1974472/

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