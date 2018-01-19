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Ректор ПГАУ Кухарев выступил в защиту главы Тимирязевской академии

19 января в 13:15 400 просмотров
, наряду с главами других сельскохозяйственных вузов страны и вице-президентом РАН, выступил с открытым обращением в поддержку главы Тимирязевской академии Галины Золиной.

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Ректор Пензенского аграрного госуниверситета Олег Кухарев, наряду с главами других сельскохозяйственных вузов страны и вице-президентом РАН, выступил с открытым обращением в поддержку главы Тимирязевской академии Галины Золиной.

Как сообщает портал «Агентство анонсов России», ученые написали открытое письмо, в котором выразили беспокойство тем, что в соцсетях и СМИ распространяется слух о том, что Галина Золина передала поля МСХА им. К. А. Тимирязева под коммерческую застройку.

«Речь идет о голословных обвинениях в передаче полей академии под застройку, что просто не соответствует действительности. Как известно, передачей земельных участков занимается Федеральное агентство по управлению государственного имущества, что регламентируется нормативными актами. К тому же, оппоненты знают, что президент России Владимир Путин в 2016 году ясно дал понять, что земли Тимирязевской академии неприкосновенны.

Нам жаль, что в этой ситуации были нарушены и этические нормы цеховой солидарности. Кодекс этики и служебного поведения работников высших учебных заведений гласит, что сотруднику следует избегать вовлечения в конфликтные ситуации, которые могут нанести ущерб как его личному авторитету и деловой репутации, так и авторитету и репутации вуза», — отмечается в обращении.

Под письмом оставили подпись 20 человек, среди них 19 ректоров аграрных университетов страны и вице-президент РАН Ирина Донник. Поддержал коллегу и ректор Пензенского ГАУ Олег Кухарев. С полным текстом открытого обращения можно ознакомиться здесь.


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