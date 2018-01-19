В России приняли закон о «звездах» для гостиниц

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей в России, сообщает «РБК».

С 1 июля гостиницы, у которых более 50 номеров, будут обязаны пройти процедуру классификации. С 1 января 2020 года это коснется гостиниц с более чем 15 номерами, а с 1 января 2021 года — всех российских гостиниц.

Действие свидетельства о присвоении категории — три года, без него гостиницам, горнолыжным трассам и пляжам запретят предоставлять услуги туристам.

Кроме того, Ростуризм внесет отели, которые завысят цены во время ЧМ-2018, в черный список.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» провело расследование и выяснило, готовы ли отели областного центра принять болельщиков ЧМ-2018.