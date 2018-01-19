В Саратове заработают пять ярмарок выходного дня

Как сообщает «СарБК», 20 января площадки по реализации сельхозпродукции, продовольственных товаров и товаров народных промыслов заработатют в пяти местах. В частности, на центральной площади, рынке в пос. Юбилейный, ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, на пересечении ул. Пензенской и Томской и у рынка «Комсомольский» в Заводском районе.

По информации регионального минсельхоза, ярмарки будут работать с 8 до 16 часов. Все желающие смогут купить мясо, молочную, рыбную и птицеводческую продукцию, мед, крупы, муку, овощи, фрукты, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия. Капуста будет продаваться по цене не дороже 12 руб. за кг, лук — 15, картофель, свекла и морковь — 18, цельное молоко — 37, яйцо — 44−46, говядина — 240−400, свинина — 210−270, баранина 180−270 руб.