На Вологодчине фиксируют рост заболеваемости ОРВИ

Череповецкие турагентства получили сообщение о нарастающей вспышке ОРВИ в Финляндии от Ростуризма. Эта страна является очень популярной у вологжан. Рост заболеваемости фиксируют и в городе на Шексне.

Как сообщает портал «35 медиа», ссылаясь на Роспотребнадзор, зарегистрировано более 500 заболевших за первую неделю января. Такую статистику по Финляндии приводит Ростуризм. Вспышка респираторно-синцитиального вируса, в основном, наблюдается в Хельсинки.

Финляндия особенно популярна у череповчан, отмечают туроператоры. Причем вологжане едут не только отдыхать, но и просто за покупками. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в Финляндии наблюдается ежегодно. Однако в последнее время усиливается ее интенсивность. Официальные власти страны держат ситуацию на контроле, но прогноза по срокам завершения эпидподъема пока не дают, констатирует Ростуризм. Сотрудники турагентств обязаны информировать путешественников.

Рост заболеваемости ОРВИ фиксируют и на Вологодчине. Всего в регионе зарегистрировано почти семь тысяч обращений за медицинской помощью.

«На второй календарной неделе у нас идет превышение по всем возрастным категориям. Порядка трех тысяч горожан обратилось в медицинские организации города с симптомами ОРВИ», — сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотрбнадзора по г. Череповцу Анастасия Тищенко.

Ситуация для второй календарной недели — нормальная, отмечает специалист, рост сезонный и ожидается, что пик заболеваемости по традиции выпадет на конец января — начало февраля.

«Если смотреть график этого года, то на второй неделе начался рост заболеваемости. По аналогии прошлый год — у нас пик приходился на пятую — шестую календарную неделю, то есть начало февраля», — пояснила Анастасия Тищенко.

Чтобы избежать опасных для жизни осложнений, нужно своевременно обратиться к врачу. Лечение должно стартовать в первые сутки заболевания. Случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано. Путешествовать или нет в такой период — личное дело каждого человека. В любом случае всегда стоит помнить о мерах безопасности.