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Имена пензенских школьников занесли в сборник «Ими гордится Россия»

19 января в 14:15 432 просмотра
«Ими гордится Россия» (0+). Во вторую часть издания также войдут имена лучших педагогов региона.

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Имена лучших пензенских школьников занесли в сборник «Ими гордится Россия» (0+). Во вторую часть издания также войдут имена лучших педагогов региона.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в течение учебного года общероссийская детская общественная организация «Малая академия наук «Интеллект будущего», центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис» и научно-познавательный центр «Росинтал» реализовывали Национальную образовательную программу «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Оценивались образовательные организации, педагоги и учащиеся, участвовавшие в программе. По итогам оценки работ в число лучших вошли гимназии № 1, 6, 44, школа № 12 и Центр развития творчества детей и юношества № 2 Пензы.

В число лучших педагогов вошли преподаватели гимназий № 1, 6 и 44: Елена Перевертина, Валентина Емелина, Елена Анненкова, Лилия Васильева, Наталья Пономарева, Ольга Свиридова, Натела Хвичия, Елена Вавилова.

Лучшими учениками стали:

— ученики гимназии № 1: Анастасия Дерина, Дарья Казеева;

— ученица гимназии № 6 Валентина Сергеева;

— ученики гимназии № 44: Андрей Андрюшов, Андрей Антонов, Кирилл Животягин, Егор Нечаев, Наталья Петрухнова, Алишер Усманов, Денис Чебурахин;

— ученик школы № 66 Никита Панькин.

Имена победителей и призеров опубликованы в первой части сборника «Ими гордиться Россия». Во второй части выйдут материалы о педагогах, в третьей — всероссийские конкурсы исследовательских и проектных работ, конференции; в четвертой — итоги всероссийских конкурсов «Познание и творчество», «Креативность. Интеллект, Талант», «Светлячок».

Пятая часть сборника будет посвящена итогам всероссийских и международных экспресс-конкурсов, в шестой — итоги всероссийских конференций, турниров и фестивалей. Завершит выпуск рейтинг учащихся национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-3088491/

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