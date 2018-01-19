Имена пензенских школьников занесли в сборник «Ими гордится Россия»

Имена лучших пензенских школьников занесли в сборник «Ими гордится Россия» (0+). Во вторую часть издания также войдут имена лучших педагогов региона.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в течение учебного года общероссийская детская общественная организация «Малая академия наук «Интеллект будущего», центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис» и научно-познавательный центр «Росинтал» реализовывали Национальную образовательную программу «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Оценивались образовательные организации, педагоги и учащиеся, участвовавшие в программе. По итогам оценки работ в число лучших вошли гимназии № 1, 6, 44, школа № 12 и Центр развития творчества детей и юношества № 2 Пензы.

В число лучших педагогов вошли преподаватели гимназий № 1, 6 и 44: Елена Перевертина, Валентина Емелина, Елена Анненкова, Лилия Васильева, Наталья Пономарева, Ольга Свиридова, Натела Хвичия, Елена Вавилова.

Лучшими учениками стали:

— ученики гимназии № 1: Анастасия Дерина, Дарья Казеева;

— ученица гимназии № 6 Валентина Сергеева;

— ученики гимназии № 44: Андрей Андрюшов, Андрей Антонов, Кирилл Животягин, Егор Нечаев, Наталья Петрухнова, Алишер Усманов, Денис Чебурахин;

— ученик школы № 66 Никита Панькин.

Имена победителей и призеров опубликованы в первой части сборника «Ими гордиться Россия». Во второй части выйдут материалы о педагогах, в третьей — всероссийские конкурсы исследовательских и проектных работ, конференции; в четвертой — итоги всероссийских конкурсов «Познание и творчество», «Креативность. Интеллект, Талант», «Светлячок».

Пятая часть сборника будет посвящена итогам всероссийских и международных экспресс-конкурсов, в шестой — итоги всероссийских конференций, турниров и фестивалей. Завершит выпуск рейтинг учащихся национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».