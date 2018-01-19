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В Пензе оштрафовали кредитную организацию за «выбивание» долга

19 января в 14:21 566 просмотров

Кредитная организация Пензы заплатит за незаконное давление на клиентку.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, в мае 2017 года пензячка заключила договор займа на 50 тысяч рублей. В июне женщина нарушила график выплат. После этого кредитная организация попыталась вернуть свои деньги незаконным путем.

Около двери подъезда и квартиры женщины появлялись листовки от кредитора с требованием о возврате долга и надписи с указанием квартиры и требованием возврата долга. Кроме того, на ее телефон неоднократно звонили и требовали о возвращении деньги в грубой форме. После этих случаев женщина обратилась в полицию.

Суд назначил кредитной организации штраф — 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.


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