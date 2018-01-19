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Сотрудники нового завода «Дамате» начали обучение

19 января в 17:21 274 просмотра
«Дамате» запустила программу обучения сотрудников нового завода по убою и переработке мяса индейки.

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Группа компаний «Дамате» запустила программу обучения сотрудников нового завода по убою и переработке мяса индейки.

Это связано с вводом в эксплуатацию крупнейшего завода по убою и переработке индейки мощностью 155 тысяч тонн в год. Открытие подобного предприятия позволит создать в регионе более 500 дополнительных рабочих мест.

В программу обучения войдут несколько курсов, которые будут направлены на формирование профессиональных навыков у сотрудников. В конце пройдет итоговое тестирование, по результатам которого руководство допустит сотрудников к работе.

Курсы разработаны на основании опыта и уникальных технологий «Дамате». Обучение началось в декабре 2017 года, оно продолжится и после ввода в эксплуатацию завода. В настоящее время обучение прошли более 100 человек, 83 из которых уже приступили к работе.

Ключевое направление политики компаний «Дамате» — постоянное повышение квалификации сотрудников. Помимо обучения в планах — автоматизация и внедрение комплексной оценки.

Фотография: http://www.acdamate.com/zavod-tehnicheskih-fabrikatov

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