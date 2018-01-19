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В Пензе выделят 100 млн руб для помощи в решении проблемы дольщиков

19 января в 14:31 414 просмотров
, которые планируется внести в бюджет.

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В Пензе на внеочередном заседании комиссии Горудмы 19 января рассмотрели изменения, которые планируется внести в бюджет.

Как сообщила начальник городского финуправления Ольга Завьялкина, 100 млн рублей планируется выделить на строительство насосной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково.

«На уровне региона существует программа по стимулированию жилищного строительства. На условиях софинансирования выделяются 100 млн рублей на строительство насосной станции, что позволит застройщикам высвободить деньги и направить их на строительство домов обманутых дольщиков», — пояснила она.

Средства будут выделены за счет уменьшения расходов на обеспечение резерва по погашению кредиторской задолженности.

Напомним, в Пензе формируются участки, которые предложат застройщикам, согласившимся помочь в решении проблемы обманутых дольщиков. Они получат их по льготным условиям.

О том, как в городе планируют решать проблему обманутых дольщиков, можно узнать здесь.

Фотография: фото Надежды Саченковой

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