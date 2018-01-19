В Пензе после ЧП в Бурятии и Перми усилят охрану школ

В Пензе нужно оперативно проверить и усилить охрану учреждений образования. Об этом 19 декабря шла речь на заседании внеочередной комиссии Гордумы.

«Следует обратить особое внимание на вопрос охраны образовательных учреждений. Сегодня нет охраны — нет в штатном расписании таких работников, не везде есть видеонаблюдение», — сказал на заседании депутат Андрей Долов.

Как сообщает корреспондент «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, народный избранник предложил создать комиссию и проанализировать, как в школах и детсадах следят за безопасностью.

Вице-мэр Владимир Попков сообщил, что работа с учреждениями образования по этому вопросу состоялась.

«Мы провели совещание с руководителями образовательных учреждений, четко поставили задачи. Попросили усилить пропускной режим, чтобы не проносили в учреждения колющие и режущие предметы», — пояснил он.

Депутаты предложили посетить школы, чтобы проверить, как организована в них охрана.

Виктор Воробьев добавил, что немаловажна роль и психологов. Специалисты должны работать с детьми и своевременно выявлять потенциально опасные состояние и настроения учащихся.

О важности работы психологов в школах накануне, 18 января, на встрече активом региона говорил и губернатор Иван Белозерцев. Он акцентировал внимание на важности повышения уровня квалификации психологов.

Напомним, утром 19 января в Улан-Удэ ученик напал на учащихся. Как сообщает РИА Новости, пострадали семь человек, в том числе — и сам нападавший. По факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного в отношении малолетних, возбудили уголовное дело.

Ранее, 15 января, люди в масках напали на школьников в Перми. Как отметил ряд федеральных СМИ, в больницу доставили 15 человек.