Пензенских депутатов озадачил приют для детей при церкви

По словам народного избранника Андрея Долова, в приюте в настоящее время находятся десять детей. Их родители не лишены прав и проживают в области.

«Меня эта ситуация очень беспокоит. Опекунство над ними не оформлено, возникает вопрос: на каком основании они там находятся, ведь есть же родители? Дело, возможно, — благое, хорошее, а правовое основание? Мне хотелось бы, чтобы депутаты обратили на это внимание. Может, нам познакомиться подробнее с тем, что представляет собой это приют?» — сказал он.

Депутаты поинтересовались, находятся ли дети там с согласия родителей. Первый заместитель главы администрации города Владимир Попков сообщил, что знает об этом приюте.

«Родители сами обратились и попросили о временном пристанище ребятишек. Приют называется «Серафим». Они арендовали помещение на улице Максима Горького, потом собственник загнул им арендную плату, и епархией было принято решение предоставить им второй этаж административного здания Успенского кафедрального собора.

Нельзя решать вопрос с опекой, потому что у всех детей есть родители, которые на сегодняшний момент не имеют возможности исполнять свои обязанности: кто-то работает вахтовым методом, кто-то не может создать условия для проживания. Не знаю, какие нужны для этого основания», — рассказал он.

«Но дети должны получать образование, а чтобы их оформить в школу, нужны официальные представители», — возразил Андрей Долов.

Народные избранники решили дать поручение разобраться в ситуации начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву.