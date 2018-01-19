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Пензенских депутатов озадачил приют для детей при церкви

19 января в 16:07 326 просмотров

Депутаты заинтересовались приютом для детей на территории Успенского кафедрального собора. Вопрос подняли 19 января на внеочередном заседании комиссии Пензенской городской Думы.

По словам народного избранника Андрея Долова, в приюте в настоящее время находятся десять детей. Их родители не лишены прав и проживают в области.

«Меня эта ситуация очень беспокоит. Опекунство над ними не оформлено, возникает вопрос: на каком основании они там находятся, ведь есть же родители? Дело, возможно, — благое, хорошее, а правовое основание? Мне хотелось бы, чтобы депутаты обратили на это внимание. Может, нам познакомиться подробнее с тем, что представляет собой это приют?» — сказал он.

Депутаты поинтересовались, находятся ли дети там с согласия родителей. Первый заместитель главы администрации города Владимир Попков сообщил, что знает об этом приюте.

«Родители сами обратились и попросили о временном пристанище ребятишек. Приют называется «Серафим». Они арендовали помещение на улице Максима Горького, потом собственник загнул им арендную плату, и епархией было принято решение предоставить им второй этаж административного здания Успенского кафедрального собора.

Нельзя решать вопрос с опекой, потому что у всех детей есть родители, которые на сегодняшний момент не имеют возможности исполнять свои обязанности: кто-то работает вахтовым методом, кто-то не может создать условия для проживания. Не знаю, какие нужны для этого основания», — рассказал он.

«Но дети должны получать образование, а чтобы их оформить в школу, нужны официальные представители», — возразил Андрей Долов.

Народные избранники решили дать поручение разобраться в ситуации начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву.


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