Пензенский «беспредельщик» создал аварийную ситуацию на дороге

В интернет попало видео с регистратора пензенца, на котором видно, как автомобиль создает аварийную ситуацию на перекрестке.

Запись разместил подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел на перекрестке улиц Окружная и Мира. На кадрах видно, как машина пытается повернуть налево не с той полосы, пытаясь вклиниться в крайнюю левую полосу, создавая этим аварийную ситуацию.

Подписчики группы неоднозначно отреагировали на поступок автолюбителя. В комментариях разгорелся спор: кто же прав? Одни считают поведение водителя хамством, другие уверены, что он торопился и ни в чем не виноват.

«Автор молодец, таких учить нужно. Тоже в подобных случаях не пускаю», — отметил пользователь Павел.

«Вдруг что-то случилось, как будто вы будете ехать, не нарушая правила!» — возмутился подписчик Максим.

«Да это наглец просто! Один на тысячу бывает случай, когда у человека действительно что-то случилось, и он по делу торопится», — ответил Степан.