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Экс-главу Городищенского района обвинили в махинациях с жильем

19 января в 16:39 610 просмотров

Бывшего главу Городищенского района Пензенской области обвинили в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина давал незаконные указания работникам администрации Городищенского района и города Сурска. В результате застройщики получили земельные участки под строительство без проведения торгов, а начальная максимальная цена контрактов была завышена и не учитывала рыночную стоимость жилья в Сурске.

Экс-глава администрации давал указания принимать жилье, которое не отвечало требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Так нарушались права переселенцев из аварийного жилья.

Уголовное дело направили в прокуратуру. Мужчине может грозить лишение свободы до четырех лет или штраф.


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