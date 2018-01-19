Экс-главу Городищенского района обвинили в махинациях с жильем

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина давал незаконные указания работникам администрации Городищенского района и города Сурска. В результате застройщики получили земельные участки под строительство без проведения торгов, а начальная максимальная цена контрактов была завышена и не учитывала рыночную стоимость жилья в Сурске.

Экс-глава администрации давал указания принимать жилье, которое не отвечало требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Так нарушались права переселенцев из аварийного жилья.

Уголовное дело направили в прокуратуру. Мужчине может грозить лишение свободы до четырех лет или штраф.