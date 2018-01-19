На разработку проекта благоустройства территории у Спасского собора направят 3 млн

19 января на внеочередном заседании комиссии Гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике депутаты одобрили предложенные изменения в бюджет.

Как сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, из бюджета выделят 3,2 млн рублей на разработку проектно-сметной документации (ПСД) благоустройства территории, которая прилегает к Спасскому собору. Также 1 млн рублей — на корректировку ПСД для капитального ремонта набережной реки Суры.

Кроме того, выделят 500 тысяч рублей на проведение госэкспертизы по благоустройству площади имени Ленина.

Средства появятся за счет уменьшения расходов на обеспечение резерва по погашению кредиторской задолженности.