Губернатор нацелил директоров заводов на повышение зарплат сотрудникам

Глава региона обратил внимание на устойчивый рост финансово-экономических показателей деятельности. Он привел результаты исследования, опубликованные в одном из федеральных исследований.

«Согласно анализу данных за последние несколько лет по темпам прироста промышленного производства Пензенская область находится на девятом месте в Российской Федерации и на первом — в Приволжском Федеральном округе», — сообщил Иван Белозерцев.

Руководители предприятий рассказали губернатору о результатах деятельности в 2017 году, имеющихся сложностях и дальнейших планах. Так, значительная работа в минувшем году проведена на ОАО «Маяк», сообщает пресс-центр областного правительства.



«В Железнодорожном районе и в целом в нашем регионе по финансовым показателям ОАО «Маяк» является лидером. При численности работников в 1,5 тысячи человек у вас высокий объем производства продукции», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что ОАО «Маяк» является примером для других в части оплаты труда работников - средняя заработная плата здесь составляет порядка 40 тысяч рублей.

За 2017 год выросла доходность ПАО «Биосинтез». Как сообщил генеральный директор Дмитрий Болдов, в 2017 году проведен детальный аудит эффективности производства и последующая его оптимизация. На 2018 год запланирована модернизация оборудования.

Хорошие перспективы — и у ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов», который специализируется на выпуске комбикормов. Компания поставляет продукцию на животноводческие комплексы Пензенской области и Республики Мордовии. Объем производства превысил в 2017 году четыре миллиарда рублей.

«В регионе растет внутреннее потребление комбикормов — мы реализуем ряд инвестпроектов, в связи с вводом в эксплуатацию новых площадок спрос будет расти», — уточнил Иван Белозерцев.

В плане руководства комбината — модернизировать сушильные мощности для увеличения объема принимаемого зерна и повысить заработную плату сотрудникам.

В завершение встречи Иван Белозерцев поблагодарил руководителей промышленных предприятий за эффективную работу на благо региона, рекомендовал им повысить зарплаты сотрудникам. Кроме того, губернатор выразил готовность и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку.

Ранее губернатор встречался с представителями предприятий Октябрьского района Пензы.