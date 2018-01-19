Екатеринбургские ученые сделали уникальные находки на дне реки

Свердловские аквалангисты вернулись из экспедиции в Курганскую область. Дайверам удалось поднять со дна Тобола 15 находок.

Как сообщает obltv.ru, исследователи нашли кости и зубы мамонтов, бизонов, древних акул и лошадей. По словам ученых, экспонатам — 50 тысяч лет.

Кроме того, удалось поднять со дна реки наперсный крест. Их в XIX веке носили священники.