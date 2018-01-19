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Екатеринбургские ученые сделали уникальные находки на дне реки

19 января в 17:58 156 просмотров

Свердловские аквалангисты вернулись из экспедиции в Курганскую область. Дайверам удалось поднять со дна Тобола 15 находок.

Как сообщает obltv.ru, исследователи нашли кости и зубы мамонтов, бизонов, древних акул и лошадей. По словам ученых, экспонатам — 50 тысяч лет.

Кроме того, удалось поднять со дна реки наперсный крест. Их в XIX веке носили священники.

Фотография: скриншот - http://www.obltv.ru/news/society/uralskie-dayvery-podnyali-kosti-mamontov-so-dna-reki-tobol/

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