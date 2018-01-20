Пензенцам рассказали, как получить льготы за повышенный тариф на тепло (видео)

Жители 230 домов Пензы получат льготы при оплате тепла. Нововведение касается жильцов малоэтажек, которые вынуждены оплачивать теплоэнергию по повышенному тарифу. Щадящего режима люди добывались ни один год. Теперь им компенсируют 20% от суммы за отопление прописанной в квитанции. Для этого требуется обратиться в социальное управление или МФЦ. Льготу не получат только те, у кого есть задолженности за коммунальные услуги.

За 50 квадратных метров пенсионерка Зоя Андреевна платит почти 3100 рублей. Это сумма только за отопление. Жители малоэтажных домов в районе улицы Осоавиахимовская всегда оплачивали повышенный тариф. Причины, по которым их тепло дороже, выяснить за все годы так и не удалось.

«Сколько живем, столько и боремся. Каждый год — одно и тоже. Бывает цены чуть ли ни на тысячу больше», — рассказала Зоя Андреевна.

Около 600 рублей Зоя Андреевна получит обратно. Впервые в 2018 году жители 230 домов Пензы, оказавшиеся в такой ситуации получили право на ежемесячную льготу — 20% от суммы прописанной в квитанции. Она выплачивается с начала отопительного сезона. Уже есть те, кто получил первые выплаты.

«У меня 57 квадратных метров. Платила 3600, теперь вычли 20%, значит, 760 рублей. Надо собирать документы, ходила в МУП, плачу каждый месяц вовремя. Дали бумаги, выписку и квитанции», — сказала жительница Пензы Раиса Камзина.

Документы, в том числе справку об отсутствии долгов, нужно представить в социальное управление или многофункциональный центр. Однако у жителей остается вопрос — почему бы не прописывать измененные суммы в квитанции изначально?

Людей интересует и размер льготы. 20% - солидная сумма. Но даже с ее учетом жители этих построек середины прошлого века, в которых осыпаются потолки и проваливаются доски, заплатят за отопление больше, чем жители других домов. Да и тариф остается повышенным, все компенсации оплачивает городской бюджет.

«От жителей многоэтажек поступали неоднократные обращения. В одной из квартир выплачено за ноябрь 450 рублей, некоторым полторы тысячи», — прокомментировал заместитель администрации Первомайского района Пензы Эдуард Сузи.

Чтобы получать льготу каждый месяц, необходимые справки придется предоставлять ежемесячно, но существует альтернатива. Документы можно собрать один раз после окончания тепла и получить выплату за весь отопительный период. Главное успеть — до 1 июля, сообщает телеканал «Экспресс».