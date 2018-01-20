Пензенцам рассказали, как получить льготы за повышенный тариф на тепло (видео)

За 50 квадратных метров пенсионерка Зоя Андреевна платит почти 3100 рублей. Это сумма только за отопление. Жители малоэтажных домов в районе улицы Осоавиахимовская всегда оплачивали повышенный тариф. Причины, по которым их тепло дороже, выяснить за все годы так и не удалось.
«Сколько живем, столько и боремся. Каждый год — одно и тоже. Бывает цены чуть ли ни на тысячу больше», — рассказала Зоя Андреевна.
Около 600 рублей Зоя Андреевна получит обратно. Впервые в 2018 году жители 230 домов Пензы, оказавшиеся в такой ситуации получили право на ежемесячную льготу — 20% от суммы прописанной в квитанции. Она выплачивается с начала отопительного сезона. Уже есть те, кто получил первые выплаты.
«У меня 57 квадратных метров. Платила 3600, теперь вычли 20%, значит, 760 рублей. Надо собирать документы, ходила в МУП, плачу каждый месяц вовремя. Дали бумаги, выписку и квитанции», — сказала жительница Пензы Раиса Камзина.
Документы, в том числе справку об отсутствии долгов, нужно представить в социальное управление или многофункциональный центр. Однако у жителей остается вопрос — почему бы не прописывать измененные суммы в квитанции изначально?
Людей интересует и размер льготы. 20% - солидная сумма. Но даже с ее учетом жители этих построек середины прошлого века, в которых осыпаются потолки и проваливаются доски, заплатят за отопление больше, чем жители других домов. Да и тариф остается повышенным, все компенсации оплачивает городской бюджет.
«От жителей многоэтажек поступали неоднократные обращения. В одной из квартир выплачено за ноябрь 450 рублей, некоторым полторы тысячи», — прокомментировал заместитель администрации Первомайского района Пензы Эдуард Сузи.
Чтобы получать льготу каждый месяц, необходимые справки придется предоставлять ежемесячно, но существует альтернатива. Документы можно собрать один раз после окончания тепла и получить выплату за весь отопительный период. Главное успеть — до 1 июля, сообщает телеканал «Экспресс».