Жители Пензы жалуются на дорожный реагент (видео)

Песок или соль? Водители Пензы стали чаще жаловаться на то, что на городских дорогах снег не убирают, а растворяют специальными реагентами. Из-за этого кузов автомобилей быстрее изнашивается. Но у коммунальщиков есть контраргументы.

Ближайшие дни в Пензе не будет морозов, столбик термометра сравняется с отметкой в минус шесть градусов, но осадки синоптики обещают. Так что специалистам муниципального предприятия «Пензадормост» в выходные придется поработать. Правда при малых объемах выпавшего снега эффективней снегоуборочной техники выглядит практика посыпки дорог пескосоляной смесью и минералом под названием галит, о котором не очень лестно отзываются пензенские водители.

«Реагенты влияют на кузов и обувь. Лучше, конечно, чтобы чистили, особенно во дворах, потому что тяжело проехать», — рассказала жительница Пензы Елена Семенова.

«Машина из Москвы, там больше обрабатывают, чем у нас, она вся сгнила. Если бы в деревне не сыпали, проходила бы лет 20», — сказал водитель Павел Агафонов.



У владельцев иномарок — не такая острая проблема с коррозией металла, но некоторые неудобства испытывают и они — чаще приходится загонять машину на автомойку.

Недовольство использованием реагентов граждане высказывают и на страницах интернет-площадок. На сайт портала «Пенза-Пресс» в разделе «Жалобная книга» появилось сообщение с целым рядом вопросов.

В департаменте ЖКХ Пензы констатируют, галит сыпят во многих городах, это общераспространенная практика, которая вызвана не целью повредить машины, а соображениями безопасности.

«При достижении температуры минус два-четыре градуса, и выпадении полмиллиметра осадков, на дорогах образуется ледяная пленка, и в соответствии с этим, мы делаем посыпку, исключительно для безопасности людей и чтобы избежать ДТП», — прокомментировал и. о. директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

В Пензе ставку на галит стали делать с 2016 года. Сейчас им посыпают больше половины имеющихся в городе мостов, путепроводов и магистралей. И с каждым годом наращивают масштабы. Возможно. не за горами время, когда реагент появится на всех дорогах города. Ведь он полностью растворяется, в отличие от песка, который оседает на обочинах и весной заставляет коммунальщиков делать лишнюю работу, сообщает телеканал «Экспресс».