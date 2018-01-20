В Пензе мужчину обвиняют в убийстве приятеля

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 20 октября 2017 года житель СНТ «Лесное» выпивал с двумя приятелями. Один мужчина уснул, а хозяин дома и его приятель начали оскорблять друг друга. Мужчина схватил нож и ударил им гостя, клинок ножа сломался и остался в теле потерпевшего. Тогда злоумышленник взял еще один нож, металлический тесак и несколько раз ударил ими мужчину. От полученных травм приятель скончался.

В это время спящий товарищ проснулся и вызвал полицию.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.