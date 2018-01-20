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В Пензенской области пройдет гражданский форум «Инициатива»

20 января в 10:49 364 просмотра
«Инициатива» (0+).

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В Пензе во второй половине февраля при поддержке губернатора Ивана Белозерцева и правительства региона планируют провести гражданский форум «Инициатива» (0+).

Муниципальные образования области на мероприятии смогут поделиться практическим опытом и презентовать пилотные проекты. Со своими инициативами выступят также учебные заведения.

Кроме того, некоммерческие организации получат возможность представить свои инициативы в максимально расширенном виде. В обсуждении важных для развития современного общества вопросов могут принять участие все желающие.

В финальный день мероприятия будут организованы несколько диалоговых площадок и секций, итогом которых станет пленарное заседание, где вынесут общую резолюцию по решению вынесенных на обсуждение проблем. Это формирование здорового образа жизни, борьба с контрафактным алкоголем, формирование комфортной городской среды, организация досуга молодежи и многое другое, сообщает пресс-центр регионального правительства.


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