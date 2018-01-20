МЧС предупреждает пензенцев о сильном снегопаде

В городе и области ожидается снегопад и заносы на дорогах. Кроме того, сотрудники МЧС предупреждают о порывах ветра до 18 метров в секунду, говорится в SMS-сообщениях, которые рассылает ведомство.

Спасатели напоминают, что при порывах ветра необходимо проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, а также подготовить противопожарный инвентарь.

МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.