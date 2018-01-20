Пензенская мини-футбольная команда «Лагуна-УОР» начала год с победы

Пензячки победили «Снежану-Котельники» из Московской области, сообщает пресс-служба мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР».

Счет долго не открывался. Но соперница нарушила правила, наказав тем самым свою команду. Игрок «Лагуны» пробила пенальти точно в цель. После этого игра стала проходить более активно. До перерыва было забито еще два мяча. Пензенская команда имела перевес в один гол.

Середина игры проходила в равной борьбе, но в конце встречи игроки «Лагуны» сумели вырвать победу. Итог встречи — 5:2 в пользу пензенских спортсменок.

Второй матч домашней серии между «Лагуной-УОР» и «Снежаной-Котельники» (0+) состоится в Пензе 20 января. Начало — в 16.00.