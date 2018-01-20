Вам будет интересно
Наши новости
В Пензу приедет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Губернатор пожелал Айрапетяну достойно выступить на Олимпиаде
Денис Айрапетян вошел в состав российской команды на Олимпийские игры
Пензенский «Дизелист» дважды победил «Белгород»
В Нижнем Ломове откроется секция боччи
Владельцы квартир решили обогатиться за счет болельщиков футбола?
Пензенец завоевал «серебро» чемпионата Европы
В Пензе откроют новых «Звездочек тенниса»
Пензенские волейболистки готовятся к 4-му туру чемпионата России
Пензенцев приглашают отметить старый Новый год по-спортивному

Пензенская мини-футбольная команда «Лагуна-УОР» начала год с победы

20 января в 13:12 344 просмотра
«Лагуна-УОР» одержала первую победу в 2018 году.

" data-title="Пензенская мини-футбольная команда «Лагуна-УОР» начала год с победы — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская женская мини-футбольная команда «Лагуна-УОР» одержала первую победу в 2018 году.

Пензячки победили «Снежану-Котельники» из Московской области, сообщает пресс-служба мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР».

Счет долго не открывался. Но соперница нарушила правила, наказав тем самым свою команду. Игрок «Лагуны» пробила пенальти точно в цель. После этого игра стала проходить более активно. До перерыва было забито еще два мяча. Пензенская команда имела перевес в один гол.

Середина игры проходила в равной борьбе, но в конце встречи игроки «Лагуны» сумели вырвать победу. Итог встречи — 5:2 в пользу пензенских спортсменок.

Второй матч домашней серии между «Лагуной-УОР» и «Снежаной-Котельники» (0+) состоится в Пензе 20 января. Начало — в 16.00.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60