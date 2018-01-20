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Иван Белозерцев предложил увеличить число психологов в школах

20 января в 14:23 286 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал инциденты в российских школах.

По мнению главы региона, проблема заключается в отсутствии системного взаимодействия педагогического сообщества, психологов и родителей.

«Чтобы обезопасить детей, необходимо повышать эффективность работы на местах, хотя, безусловно, внешний фактор есть всегда и его надо учитывать. Но, чем теснее школа работает с ребенком и его семьей, чем больше знает о его внутреннем состоянии и взаимоотношениях в семье, тем больше шансов предупредить проблему», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что особую роль в этом играет занятость детей, в том числе — во внеурочное время и развитие психологической службы в образовательных учреждениях, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Я настаиваю на увеличении штатной численности психологов, которые могут поговорить с ребенком, выявить то, что его беспокоит, поработать с его состоянием профессионально. Мы выделяем на соответствующие цели дополнительные средства. Конечно, нужна максимальная занятость детей — кружки, секции, дополнительные занятия и факультативы. Так школьник всегда «на виду», в контакте с педагогом и сверстниками», — сказал глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/62779/

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