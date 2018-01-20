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В России появится система распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

20 января в 15:45 272 просмотра
, которая позволит студентам сдавать экзамены в вузы в режиме онлайн, сообщают «Известия».

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В России появится система распознавания лиц, которая позволит студентам сдавать экзамены в вузы в режиме онлайн, сообщают «Известия».

Эта система уже позволила упростить обучение студентов московского института психоанализа, которым доступны все учебные материалы онлайн, что раньше было невозможно из-за стандартного доступа по паролю. Сейчас же программа распознает лица, а значит, предоставляет учебную информацию непосредственно самому студенту.

Система распознавания лиц в будущем даст возможность сдавать экзамены онлайн. Разработка позволяет исключить мошенничества, в которых студенты могут прибегать к помощи третьих лиц для сдачи экзаменов.


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