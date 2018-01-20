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Пользователи Facebook сами смогут проверить достоверность новостей

20 января в 17:28 218 просмотров
, каким новостным источникам они доверяют, сообщают «Известия».

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Facebook предоставит пользователям возможность самостоятельно определять, каким новостным источникам они доверяют, сообщают «Известия».

Оценка пользователями новостных сообщений начнется на следующей неделе. Пользователей будут спрашивать, знакомы ли они с ресурсом и можно ли ему доверять.

Обновление не скажется на числе новостей, доступных пользователям.


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