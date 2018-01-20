Пользователи Facebook сами смогут проверить достоверность новостей

Оценка пользователями новостных сообщений начнется на следующей неделе. Пользователей будут спрашивать, знакомы ли они с ресурсом и можно ли ему доверять.
Обновление не скажется на числе новостей, доступных пользователям.
Facebook предоставит пользователям возможность самостоятельно определять, каким новостным источникам они доверяют, сообщают «Известия».
Оценка пользователями новостных сообщений начнется на следующей неделе. Пользователей будут спрашивать, знакомы ли они с ресурсом и можно ли ему доверять.
Обновление не скажется на числе новостей, доступных пользователям.