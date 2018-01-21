В центре Пензы устраняли последствия снегопада

В Ленинском районе Пензв провели активную работу по устранению последствий снегопада.

В первую очередь, внимание уделяют местам массового посещения людей и социально важным объектам.

«Управляющими компаниями, предприятиями всех форм собственности, учреждениями организованы работы по уборке, очистке прилегающих территорий, входных групп, дорожек, тротуаров от снега по улицам Пушкина, Плеханова, Славы, Карпинского, 8 Марта, Островского, Коммунистическая, Московская, Кирова, Урицкого, Максима Горького, Володарского, пр. Победы и многим другим», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Были очищены пешеходные зоны, спецтехника расчистила прилотковую часть дорог от снега и наледи, очистили остановки и пешеходные переходы, снег на тротуарах.