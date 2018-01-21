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В центре Пензы устраняли последствия снегопада

21 января в 10:11 430 просмотров

В Ленинском районе Пензв провели активную работу по устранению последствий снегопада.

В первую очередь, внимание уделяют местам массового посещения людей и социально важным объектам.

«Управляющими компаниями, предприятиями всех форм собственности, учреждениями организованы работы по уборке, очистке прилегающих территорий, входных групп, дорожек, тротуаров от снега по улицам Пушкина, Плеханова, Славы, Карпинского, 8 Марта, Островского, Коммунистическая, Московская, Кирова, Урицкого, Максима Горького, Володарского, пр. Победы и многим другим», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Были очищены пешеходные зоны, спецтехника расчистила прилотковую часть дорог от снега и наледи, очистили остановки и пешеходные переходы, снег на тротуарах.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_leninskom_rayone_aktivno_vedetsya_borba_so_snegom/

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