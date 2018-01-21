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В Госдуме предложили запретить в России показ «Дома-2»

21 января в 10:54 486 просмотров
«Дом-2» и заменить его на кулинарное шоу.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России показ телепроекта «Дом-2» и заменить его на кулинарное шоу.

Как сообщает РИА Новости, народный избранник объяснил свою позицию тем, что проект разрушает традиционные ценности, и отметил, что куда уместнее было бы вместо него показывать кулинарные или плотницкие программы.

«Такие шоу не учат, как правильно вести супружескую жизнь или налаживать отношения, а, напротив, «пропагандируют стиль жизни «бери от жизни все», — считает депутат.


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