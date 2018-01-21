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Apple начали бесплатно обменивать шестые «айфоны» на улучшенные модели

21 января в 11:58 338 просмотров

Компания Apple начала бесплатно обменивать iPhone 6 Plus на смартфоны другой модели — iPhone 6s Plus в Америке.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на MacRumors и документ, разосланный авторизованным сервисным центра, эта услуга возможна при обращении в связи с какой-либо проблемой, в том числе — касающейся замены батареи до марта 2018 года.

Компания перестала производить iPhone 6 Plus и запчасти для него. Журналисты предположили, что решение Apple о замене смартфонов может быть связано с тем, что пользователи стали чаще обращаться по поводу замены аккумуляторов, которых больше нет в сервисных центрах.

Напомним, ранее Apple публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, объясняя это стремлением продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора.

Пользователи отреагировали на эту информацию судебными исками, тогда корпорация приняла решение снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone.


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