В Пензе начала действовать «Концепция размещения наружной рекламы»

Лицо города освободят от назойливой рекламы. В Пензе официально начинает действовать разработанная еще в прошлом году «Концепция размещения наружной рекламы».

Теперь, согласно документу, запрещено размещать рекламу на фасадах жилых домов. Исключение — лишь для конструкций, расположенных между первым и вторым этажами, непосредственно над нежилым помещением.

Отдельно обговаривается судьба зданий, которые формируют облик города. Так, если оно построено раньше 1959 года или расположено в границах «исторического ядра» Пензы, на нем больше не появится реклама в виде фоновых и динамических конструкций, а также световых коробов.

Напомним, в так называемое «историческое ядро» входят улицы Московская, Кирова, Володарского, Карла Маркса, Гладкова, Плеханова и ряд других. Подробно ознакомиться с концепцией можно на сайте городской администрации.