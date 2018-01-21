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В Пензе начала действовать «Концепция размещения наружной рекламы»

21 января в 12:32 376 просмотров
«Концепция размещения наружной рекламы».

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Лицо города освободят от назойливой рекламы. В Пензе официально начинает действовать разработанная еще в прошлом году «Концепция размещения наружной рекламы».

Теперь, согласно документу, запрещено размещать рекламу на фасадах жилых домов. Исключение — лишь для конструкций, расположенных между первым и вторым этажами, непосредственно над нежилым помещением.

Отдельно обговаривается судьба зданий, которые формируют облик города. Так, если оно построено раньше 1959 года или расположено в границах «исторического ядра» Пензы, на нем больше не появится реклама в виде фоновых и динамических конструкций, а также световых коробов.

Напомним, в так называемое «историческое ядро» входят улицы Московская, Кирова, Володарского, Карла Маркса, Гладкова, Плеханова и ряд других. Подробно ознакомиться с концепцией можно на сайте городской администрации.


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