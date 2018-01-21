В Пензенский центр реабилитации поступил новый спецавтомобиль (видео)

Ограниченные возможности здоровья диктуют особые требования к техническому оснащению транспорта для перевозки инвалидов. Такой специализированный автомобиль поступил в Пензенский областной центр реабилитации.

У автомобиля, который прослужил областному центру реабилитации более 10 лет, появился надежный помощник. Теперь перевозить пациентов будут на новой «Газели». Павел Аброськин регулярно приезжает сюда на протяжении последних 12 лет. В переходном возрасте он перенес серьезное заболевание. И как следствие, нарушились функции опорно-двигательного аппарата.

«Выезжаем и в театр, в кино, боулинг, очень удобно с подъемниками. Так, если куда-то отвезти, всегда нам помогают, всегда отвозят. Очень доволен, что появился автомобиль», — признался он.

Специализированный автомобиль оборудован всем, что нужно для комфортной, а главное, безопасной перевозки инвалидов. В 2017 году было около 200 таких выездов. Приобрели транспортное средство за 1 миллион 225 тысяч рублей в рамках региональной программы «Старшее поколение».

«Подъемник другой здесь стоит, гидроусилитель — на той машине нет. Печка намного лучше, инвалидов будем возить, пациентам теплее будет. Очень хорошо, нагревается быстро», — рассказал водитель Сергей Огурцов.

«Старый автомобиль боялись отправлять в районы области, могли не доехать. Деньги выделялись из областного бюджета — 686 тысяч, 539 тысяч дало пензенское отделение Пенсионного фонда России. Особую благодарность хочется выразить курирующему нашу организацию министерству соцзащиты, труда и демографии Пензенской области», — сказала заместитель директора Пензенского областного центра реабилитации Наталья Пудовкина.

Пензенский областной центр реабилитации предоставляет социальные и реабилитационные услуги людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Курс они проходят дважды в год. В это время инвалидам-колясочникам необходимо посещать и другие лечебные, культурные и спортивные организации. С новым автомобилем осуществить все это станет проще.