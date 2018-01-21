В Пензе в многоквартирном доме накрыли наркопритон (видео)

В Пензе в одной из многоэтажек накрыт наркопритон. Удалось это сделать благодаря бдительности местных жителей. Именно после их звонка сотрудники полиции наведались в подозрительную квартиру. Жилище пришлось брать штурмом. Попали они туда в самый разгар веселья.

«При документировании данного преступления были задержаны четыре наркопотребителя, которые, с их слов, в целях конспирации заходили в наркопритон через дверь, а выходили через окно, так как он располагается на первом этаже многоэтажного дома», — сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Наркопритон организовал хозяин квартиры вместе со своей сожительницей. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления и кражу. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.

Мужчине и женщине может грозить до шести лет лишения свободы. Если в вашем доме есть такая нехорошая квартира — сообщите о ней по круглосуточному телефону доверия — 59−10−10. Анонимность гарантируется.