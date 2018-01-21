В Пензе активно развивается направление ушу (видео)

Восточные единоборства уже ни для кого не являются экзотикой. Их преподают в кружках и секциях, спортивных школах и фитнес-клубах. В Пензе активно развивают направления ушу.

Каждому движению — не одна тысяча лет. Упорно тренироваться, укреплять тело, воспитывать волю и характер — эти принципы становятся основными для тех, кто занимается одним из самых древних видов боевого искусства — ушу.

В Пензе уже более 20 лет существует федерация ушу. Сейчас в нее входит около 150 спортсменов. Детей принимают с пяти лет, а вот верхнего порога нет. В зависимости от возраста только подбирается направление — спортивное, боевое, прикладное или оздоровительное.

«Более молодые — спортивные, прыжковые, акробатика, стойка и удары. Боевая — эта работа на перчатках, спарринг, понятие прикладной — более взрослый возраст, оздоровительной — для более взрослых», — рассказал президент пензенской Федерации ушу Дмитрий Уханов.

Для каждого занятия — не просто нагрузки, а путь совершенствования, как физического, так и духовного. Среди взрослых спортсменов — врачи, юристы, инженеры. Олег Харнаев, оператор телеканала «Экспресс», вот уже 15 лет постигает философские тонкости ушу и способы психофизической тренировки.

«Началось с необходимости, а потом это стало образом жизни. Через день однозначно занимаешься, потому что надо, тело хочет, тело просит. Я стал спокойнее, уравновешеннее, к людям стал относиться лучше и они ко мне. Тело выстраивается, а вслед за ним все остальное — эмоции, мысли», — поделился Олег Харнаев.

Мастерами ушу не рождаются, мастерами ушу становятся, а потому тренировки строго по расписанию — три раза в неделю. Юные воспитанники сдают экзамены, а набравшись опыта, выезжают на соревнования.