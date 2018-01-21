Под Нижним Ломовом легковушка столкнулась с двумя фурами. ФОТО

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на 537 км федеральной дороги М-5 «Урал» столкнулись автомобиль «Шевроле Лачети» и две фуры — «Скания» и «МАН».

В результате столкновения пострадали несколько человек. Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка.

В группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» подписчик Александр выложил фото с места происшествия. Пензенцы в комментариях обсуждают возможные причины произошедшего и состояние пострадавших.

«Вчера часов в 8 вечера ехал, и дорога вообще не чищена была, так что не удивительно», — отметил пользователь Рушан.

«Живые все», — написал подписчик Дмитрий.