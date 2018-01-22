Ученые создали новую технологию ранней диагностики рака

Ученые создали новый диагностический тест, который выявляет на самых ранних стадиях восемь из десяти наиболее распространенных видов раковых заболеваний, сообщает ТАСС .

Медики уже провели клинические испытания, их участниками стали больше 1000 человек, у которых ранее с помощью других исследований выявили рак на ранней стадии. Применение разработанной технологии позволило подтвердить около 60% случаев заболевания раком легких и кишечника, свыше 70% случаев заболевания поджелудочной железы и желудка, 95% случаев заболевания печени и яичников.

Одним из главных достоинств метода — практически полное отсутствие ложноположительных результатов. Исследователи провели испытания на 800 здоровых добровольцах, и ошибочные положительные результаты оказались ниже отметки 1%.

Испытания новой технологии будут продолжаться, возможно ее начнут использовать лечащие врачи. Стоимость такого анализа крови оценивается в 500 долларов.