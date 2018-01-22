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Ученые создали новую технологию ранней диагностики рака

22 января в 14:37 402 просмотра
, который выявляет на самых ранних стадиях восемь из десяти наиболее распространенных видов раковых заболеваний, сообщает ТАСС.

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Ученые создали новый диагностический тест, который выявляет на самых ранних стадиях восемь из десяти наиболее распространенных видов раковых заболеваний, сообщает ТАСС.

Медики уже провели клинические испытания, их участниками стали больше 1000 человек, у которых ранее с помощью других исследований выявили рак на ранней стадии. Применение разработанной технологии позволило подтвердить около 60% случаев заболевания раком легких и кишечника, свыше 70% случаев заболевания поджелудочной железы и желудка, 95% случаев заболевания печени и яичников.

Одним из главных достоинств метода — практически полное отсутствие ложноположительных результатов. Исследователи провели испытания на 800 здоровых добровольцах, и ошибочные положительные результаты оказались ниже отметки 1%.

Испытания новой технологии будут продолжаться, возможно ее начнут использовать лечащие врачи. Стоимость такого анализа крови оценивается в 500 долларов.


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