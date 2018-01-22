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В Пензе вокруг «Шамони-Монблан» разворачивается странная история

22 января в 15:16 1048 просмотров
«Шамони-Монблан», где собирается местный бомонд, сдается в аренду. Соответствующее объявление появилось в Сети. Чтобы выяснить, что стоит за ним, журналисты ИА «Пенза-Пресс» обратились к владельцу заведения Валерию Сафронову.

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Пензенцы обсуждают новость — ресторан «Шамони-Монблан», где собирается местный бомонд, сдается в аренду. Соответствующее объявление появилось в Сети. Чтобы выяснить, что стоит за ним, журналисты ИА «Пенза-Пресс» обратились к владельцу заведения Валерию Сафронову.

Судя по объявлению, которое появилось в Сети 16 января, стать арендатором ресторана можно за 1 млн рублей в год.

«Предлагаем в аренду работающий ресторан (бизнес под ключ) 316,0 кв. м., расположенный на третьем этаже ТЦ «Пассаж» (г.Пенза, ул. Московская, 83). Аренда от собственника. Ищем надежного партнера», — говорится в объявлении.

Однако владелец ресторана Валерий Сафронов комментировать ситуацию не стал.

«Пока рано давать комментарии на эту тему. Я воздержусь», — отметил ресторатор.

«Шамони-Монблан» — не единственное заведение, которое планируется передать в другие руки. На том же сайте 12 января появилось объявление о сдаче в аренду бара «Виновник» на ул. Пушкина, который, согласно порталу «За честный бизнес», принадлежит Дмитрию Исмаилову и Ринату Исянову. Бар предлагают за 100 тысяч рублей.

Фотография: скриншот -https://www.avito.ru/penza/gotoviy_biznes/sdaem_v_arendu_rabotayuschiy_restoran_1182760698

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