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В больницы Пензы поступили 24 аппарата для суточной проверки давления

22 января в 15:11 464 просмотра

В 13 медорганизаций Пензенской области поступили 24 дополнительных аппарата суточного мониторинга артериального давления и сердечного ритма.

Такое оборудование необходимо для диагностики и последующего динамического наблюдения за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Итоги профилактических осмотров и диспансеризации свидетельствуют о том, что сердечные болезни остаются самыми распространенными. Так, из 230 808 обследованных при диспансеризации граждан болезни системы кровообращения установлены у каждого четвертого человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Кроме того, подобные заболевания все чаще встречаются среди молодых.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2577/

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