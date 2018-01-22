В больницы Пензы поступили 24 аппарата для суточной проверки давления

В 13 медорганизаций Пензенской области поступили 24 дополнительных аппарата суточного мониторинга артериального давления и сердечного ритма.

Такое оборудование необходимо для диагностики и последующего динамического наблюдения за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Итоги профилактических осмотров и диспансеризации свидетельствуют о том, что сердечные болезни остаются самыми распространенными. Так, из 230 808 обследованных при диспансеризации граждан болезни системы кровообращения установлены у каждого четвертого человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Кроме того, подобные заболевания все чаще встречаются среди молодых.