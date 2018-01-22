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В Пензе на улице Либерсона поставят снегоплавильную установку

22 января в 15:24 682 просмотра
«Пензадормост».

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Презентация снегоплавильной станции состоялась в МУП «Пензадормост».

Мобильное оборудование способно переработать 60 кубометров снега в час. Две дизельные горелки расплавляют снег, затем отработанную жидкость сливают, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мобильную станцию обслуживают водитель машины, механик и рабочий. Новое оборудование установят на улице Либерсона под новым измайловским путепроводом. Воду будут сливать в очистные сооружения, которые находятся под мостом.

Как сказал директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, сейчас в Пензе уборкой снега занимаются около 100 единиц техники.


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