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В Пензе сформировали участки для застройщиков

22 января в 15:44 468 просмотров
, которые будут достраивать проблемные дома.

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В Пензе завершили работу по формированию земельных участков для застройщиков, которые будут достраивать проблемные дома.

«Администрацией города Пензы определены земельные участки, ведется работа по их формированию, постановке на кадастровый учет с целью последующего предоставления застройщикам», — пояснили в пресс-службе.

В списке — 12 участков: на ул. Рахманинова, Кооперативной, Бригадной, Антонова, Тепличной, Коммунистической и др. Полный перечень объектов с описанием смотрите здесь.

Напомним, земельные участки формировались в рамках масштабного инвестпроекта. Их предложат новым застройщикам по льготной арендной ставке [1,5% от арендной платы] без торгов. Необходимость в льготном выделении земли возникла после того, как было принято решение помочь дольщикам получить квартиры в домах, строительство которых было приостановлено.

Подробнее о ситуации читайте здесь и здесь.


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