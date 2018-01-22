Омбудсмен рассказала, что делать при виде лежащего на улице пьяного человека

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова объяснила, что делать, если повстречался на улице беспомощный нетрезвый человек.

ИА «Пенза-Пресс» получило комментарий по запросу, который отправило по факту истории, обнародованной горожанином. Мужчина с женой, возвращаясь ночью из гостей, увидел лежащую на дороге пьяную женщину. Пара не смогла пройти мимо, так как дама могла замерзнуть. Куда звонить, чтобы получить помощь, они не знали.

Как пояснила омбудсмен, в общественных местах оказание необходимой помощи нетрезвым гражданам, которые утратили способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться, является задачей полиции. По словам Елены Роговой, именно полицейские должны оказать первую помощь, а также вызвать «скорую».

«При наличии признаков, свидетельствующих, что человеку требуется неотложная медицинская помощь, гражданину, обнаружившему его, следует не дожидаться сотрудников полиции и вызывать врачей самостоятельно», — отметила она.

Кроме того, в Пензе с 1 января работает пункт временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Уполномоченный по правам человека сообщила, что там находятся граждане, которые не нуждаются в помощи медиков.