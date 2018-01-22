Новый выпуск «Контроля качества» посвятили системе отопления в Спутнике (видео)

Ведущий отправился в одну из квартир строящегося дома. Там он узнал, какие радиаторы устанавливают, в чем их преимущества, каковы особенности монтажа, и сам установил батарею. После этого он побывал на крыше одной из многоэтажек Города Спутника, в котельной, и пообщался с заместителем начальника теплоэнергетического участка.

Хотите узнать, в чем особенность крышных котельных? Какое оборудование используется для отопления домов в Городе Спутнике? Почему жители Спутника не переплачивают за отопление. Обо всем этом вы сможете узнать, если посмотрите очередной выпуск передачи «Контроль качества».

Ведущий Виталий Добров и сотрудники компании «Термодом» рассказывают о сложной системе отопления просто и увлекательно. После просмотра этой программы любой зритель сможет почувствовать себя экспертом в данной сфере.