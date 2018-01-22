Пензячка показала жуткие фото из больницы. Что ответили в медучреждении?

В соцсети жительница Пензы пожаловалась на плохие условия для пациентов в городской инфекционной больнице. В частности, женщина опубликовала фотографии грязных подушек и рваных матрасов, якобы сделанные в этом медучреждении.

«Детская больница КИМ. Первое отделение. В палате бегают муравьи и забегают в чайник с кипяченой водой. Воду могут не менять по два дня, ну или пока сама не сходишь за ней (хотя в коридор выходить запрещено). Ну и фото чистых подушек и матраса прилагается», — написала она в группе «Черный список. Пенза».

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«Я бы на вашем месте радовалась. Я с ребенком там лежала пять лет назад. Сыну было полгода. Чтобы уснуть, надо было махать мокрым полотенцем, ибо жара в палате была далеко за 35, после кроватей, которые были без матрасов, еще месяц синяки сходили», — поделилась подписчица группы Слава.

«Лежали с ребенком в КИМе во втором инфекционном отделении, только вчера выписались. С подушками соглашусь, ужас. Но палаты после ремонта, все чисто, аккуратно. Никаких муравьев нет», — прокомментировала другая горожанка по имени Светлана.

Как пояснила в комментарии к посту от администрация лечебного учреждения, ни один из фактов, которые предъявила пензячка, не был подтвержден, жалоб от других пациентов на насекомых не поступало. Кроме того, будет проведена независимая экспертиза, результаты которой будут обнародованы.

«Пациенткой зафиксировано состояние конкретного бокса на указанную дату, которая не может являться характеристикой всего отделения, тем более всего лечебного учреждения и отношения сотрудников к своей работе. Бригада медицинских дезинфекторов ежемесячно проводит профилактическую дератизацию и дезинсекцию против насекомых в подразделениях учреждения, а также заключительную дезинфекция для профилактики инфекции.

… Что касается постельного белья и подушек, то все спальные принадлежности проходят камерную дезинфекционная обработку на специальном оборудовании. Качество камерной обработки полностью обеспечивает инфекционную безопасность. Действительно, визуально на наперниках просматриваются разводы и пятна, которые появляются под воздействием сильнейшего дезинфицирующего напора пара.

Следует отметить, что состояние нашей медицинской организации, как режимного медицинского объекта, оценивается органами Роспотребнадзора постоянно. Порядок работы соответствует имеющимся санитарно-эпидемиологическим заключениям.

В целях исключения предвзятого мнения данной пациентки администрацией лечебного учреждения будут привлечены независимые эксперты санитарно-эпидемиологического надзора по Пензенской области. Результаты проведенной независимой экспертизы по итогам проведения заключения будут обнародованы», — говорится в сообщении.

ИА «Пенза-Пресс» направило запрос в региональный минздрав, чтобы получить официальный комментарий по данному поводу.