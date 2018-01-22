«Ростелеком» подключил судмедэкспертам интернет и «Виртуальную АТС»

Для реализации проекта выполнили комплекс работ по строительству волоконно-оптической линий связи до объектов, расположенных в районных центрах. На территории учреждений установили коммутаторы и голосовые шлюзы для подключения телефонных аппаратов к IP-сети. Каждому отделению выделили виртуальный шестизначный городской номер. Созданная сеть и предоставленные сервисы позволят сотрудникам оперативно решать текущие задачи, обмениваться информацией и связываться между собой по телефону без набора «восьмерки».

«Наше учреждение проводит все виды судебно-медицинских экспертиз и работает как в интересах следственных органов, суда, организаций, так и в интересах граждан. Специалисты районных отделений в процессе своей деятельности обрабатывают большое количество информации. Кроме того, они находятся в постоянном контакте с головным бюро в Пензе. Техническое решение по организации сети связи оказалось для нас оптимальным. А благодаря «Виртуальной АТС» мы получили возможность прямых звонков из Пензы в районы области», — сказал начальник ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Аркадий Столяров.

«Виртуальная АТС» востребована у представителей малого и среднего бизнеса, государственных учреждений с филиальной сетью. Услуга позволяет организовать многофункциональную телефонную связь с широким выбором дополнительных сервисов: сценариями обработки вызовов, голосовыми меню, переадресацией и многими другими. Теперь ее возможности оценят и в системе здравоохранения региона.

«Успешное взаимодействие внутри предприятия и с внешней аудиторией сейчас сложно представить без организации современной сети связи. Сотрудничество с областным бюро судебно-медицинской экспертизы — пример комплексного подхода «Ростелекома» в решении телекоммуникационных задач заказчика. Оптика позволит учреждению передавать большие объемы информации и пользоваться современной телефонной связью на базе облачных технологий», — отметил директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.