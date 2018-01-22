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Белозерцев предложил увеличить штрафы за продажу контрафактного алкоголя

22 января в 17:05 296 просмотров
, которая ведется в сфере продажи контрафактного алкоголя.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает недостаточно эффективной работу, которая ведется в сфере продажи контрафактного алкоголя.

«Есть формальные отчеты о проверках — количество выявленных нарушений небольшое, а в торговых точках продолжает продаваться «левый» алкоголь. Надо регулярно составлять рейтинг муниципальных образований по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя, тогда они начнут работать», — отметил глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев считает, что нужно работать над повышением юридической грамотности участников рабочих групп.

«Проверяющие должны знать алгоритм проверки, свои права и обязанности, чтобы к ним не предъявляли претензий по поводу нарушения закона», — пояснил он.

Глава региона распорядился проанализировать информацию о проведенных в 2017 году проверках и направить ее в прокуратуру для рассмотрения и реагирования, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Особое внимание губернатор обратил на невысокий размер штрафов за нарушения в этой сфере.

«Давайте в ходе круглых столов, встреч с участием средств массовой информации, общественности и власти формировать предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в части увеличения штрафных санкций», — сказал Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/62934/

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