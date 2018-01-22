Белозерцев предложил увеличить штрафы за продажу контрафактного алкоголя

«Есть формальные отчеты о проверках — количество выявленных нарушений небольшое, а в торговых точках продолжает продаваться «левый» алкоголь. Надо регулярно составлять рейтинг муниципальных образований по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя, тогда они начнут работать», — отметил глава региона.
Кроме того, Иван Белозерцев считает, что нужно работать над повышением юридической грамотности участников рабочих групп.
«Проверяющие должны знать алгоритм проверки, свои права и обязанности, чтобы к ним не предъявляли претензий по поводу нарушения закона», — пояснил он.
Глава региона распорядился проанализировать информацию о проведенных в 2017 году проверках и направить ее в прокуратуру для рассмотрения и реагирования, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Особое внимание губернатор обратил на невысокий размер штрафов за нарушения в этой сфере.
«Давайте в ходе круглых столов, встреч с участием средств массовой информации, общественности и власти формировать предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в части увеличения штрафных санкций», — сказал Иван Белозерцев.