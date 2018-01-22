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Пензенцы получили медпомощь в городах России за счет полиса ОМС

22 января в 17:38 264 просмотра

В 2017 году пензенцы получили медицинскую помощь во всех субъектах России.

Так как полис обязательного медицинского страхования действует на территории России, застрахованные граждане могут получать медпомощь в любом регионе страны. Такая возможность предусмотрена законодательством.

В 2017 году пензенские медорганизации оказали помощь более 29 тысячам иногородних граждан на 286 миллиона рублей.

В свою очередь, в больницы, расположенные на территории других субъектов, обратились порядка 28 тысяч пензенцев. Региональным территориальным фондом ОМС оплачены счета за лечение на сумму более 439 миллионов рублей, сообщает пресс-служба территориального фонда ОМС Пензенской области.


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