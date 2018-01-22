В Пензе планируют установить памятник Лаврентию Алексеевичу Загоскину (видео)

22 января — день памяти Лаврентия Загоскина. Известный путешественник, морской офицер, ученый, общественный деятель — уроженец Пензенской области прославился, в первую очередь, как исследователь Аляски. В 2018 году также исполняется 210 лет со дня его рождения. В честь этой даты, по инициативе регионального отделения Русского географического общества, в Пензе может появиться памятник мореплавателю.

В День памяти главный разговор — о дне рождении. Как раз эта дата даже спустя более 200 лет была предметом споров многих историков. До сих пор в некоторых источниках указан ошибочный день появления на свет Лаврентия Алексеевича Загоскина — 19 мая. Работники областного госархива уверены, что свой день рождения путешественник праздновал — 21 мая. Точная дата указана в метрической книге приходской церкви села Николаевка Пензенской губернии за 1808 год. В пензенских архивах об исследователе Севера сохранилось не так много сведений. Помимо записи в метрической книге, есть прошение Загоскина о включении его в пензенскую дворянскую родословную книгу, кроме этого — родословное дерево семьи и документы о его отце Алексее.

«Документов мало, потому что он в юном возрасте уехал учиться, и больше фактически не возвращался в Пензу, но его корни здесь. Род Загоскиных — один из самых известных и многочисленных пензенских коренных родов», — рассказала главный архивариус Государственного архива Пензенской области Светлана Петрина.

С инициативой устранить историческую путаницу выступили участники пензенского регионального отделения РГО. В год 210 со дня рождения Загоскина они собираются посвятить свою работу изучению жизни и трудов мореплавателя.

«Его исследования стоят в одном ряду со многими заслуженными членами Русского географического общества. Хотим собрать еще больше и достовернее информации, чтобы каждый школьник и житель Пензенской области знал, что на пензенской земле родился и жил такой замечательный человек — Лаврентий Алексеевич Загоскин», — сказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Наш земляк в первую очередь известен как исследователь Аляски. В 1842 году он предпринял самую масштабную экспедицию в материковую часть Русской Америки. Она длилась 566 дней и стала самой плодотворной и продолжительной в истории исследований владений Российской империи в Северной Америке.

Теперь же в Пензе может появиться памятник исследователю. Его планируют установить возле здания Музея народного творчества. По информации пензенских историков, этот дом когда-то принадлежал родной тете Лаврентия Загоскина.

«Люди будут приходить к его памятнику. Постараемся, чтобы он бы в полный рост с собакой лайкой, или он будет высечен в барельефе, либо будут другие решения скульпторов», — добавил Игорь Пантюшов.

К разработке проекта памятника уже приступили. Сейчас ожидают разрешение на его установку. Работы планируют начать летом 2018 года, сообщает телеканал «Экспресс».