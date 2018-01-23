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Снегопад вновь накроет Пензу во вторник — метеорологи (видео)

22 января в 19:56 598 просмотров
, но и массу проблем. Метель стала серьезным испытанием для пешеходов и водителей.

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Пензенская область оказалась во власти снежной стихии. Долгожданные осадки принесли не только ощущение настоящей зимы, но и массу проблем. Метель стала серьезным испытанием для пешеходов и водителей.

Во время последнего снегопада пензенцы столкнулись с заторами на дорогах и завалами во дворах. Он осложнил движение на некоторых улицах города, засыпав проезжую часть. И, если основные автомагистрали удалось очистить от снега ночью, то к расчистке тротуаров приступили только днем.

В центре города пешеходные зоны активно приводят в порядок сотрудники коммунальных служб, где возможно ведут механическую уборку. Во дворах Пензы борьба с заносами идет менее активно, пока дети радуются выпавшему снегу, пешеходы сетуют на нерасторопность дворников.

Внимание городских служб приковано к улицам Пензы. Пока снег не пошел с новой силой, необходимо расчистить все перекрестки, в особенности нерегулируемые. Зачастую именно там случаются дорожно-транспортные происшествия, причиной которых могут стать неблагоприятные погодные условия.

На проспекте Победы, во время снегопада столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Последняя двигалась по своей полосе, а вот второго участника ДТП занесло со встречки, после удара отечественное авто отбросило на ограждение.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажиры автомобиля «ВАЗ-2114», молодой человек 1999 года рождения и девушка 2001 года рождения. были госпитализированы в лечебное учреждение для установления степени тяжести полученных травм», — прокомментировал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

На борьбу со снегом вышла вся техники муниципального предприятия «Пензадормост». За сутки с городских улиц удалось вывезти около двух тысяч кубометров снега.

«Основная работа будет нацелена на вывоз образовавшихся снежных валов и куч от остановочных павильонов, перекрестков, и пешеходных переходов. Это позволит обеспечить видимость для пешеходов», — заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин.

Метеорологи обещают, что снегопад вновь накроет Пензу в ночь на вторник 23 января. Для борьбы с гололедицей городские магистрали начнут обрабатывать пескосоляной смесью. По словам специалистов, после обработки реагентами снег становится рыхлым и его легче убрать с дороги, сообщает телеканал «Экспресс».


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